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Эксперт рассказал о правилах кибергигиены

Эксперт рассказал о правилах кибергигиены

Для защиты от взломов и мошенничества в Сети следует соблюдать правила кибергигиены. Подробнее о них рассказал «Известиям» директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов.

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