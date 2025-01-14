Эксперт рассказал о правилах кибергигиены

Для защиты от взломов и мошенничества в Сети следует соблюдать правила кибергигиены. Подробнее о них рассказал «Известиям» директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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