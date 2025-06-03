За что оштрафуют таксистов? Кому повысили социальные выплаты? Какие изменения произошли в банковской сфере?

ПОВЫШЕНИЕ СОЦВЫПЛАТПовышены социальные выплаты для некоторых категорий граждан. Это пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, граждане, кому установлена первая группа инвалидности, работающие пожилые люди и те, у кого появились иждивенцы.
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