Глава МИД Муттаки: Афганистан может стать транзитным центром торговли

Афганистан после прекращения боевых действий может стать транзитным центром мировой торговли. Об этом заявил глава МИД страны Амир Хан Муттаки, передает ТАСС.
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