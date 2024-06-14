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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» купит вратаря Ди Грегорио у «Монцы» за 18 млн евро, даже если Шченсны не перейдет в «Аль-Наср» Роналду

Как утверждает Фабрицио Романо, «Монца» получит 18 миллионов евро за 26-летнего голкипера. Еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

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