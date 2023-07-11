Очевидно, что действия Пригожина были направлены не против Путина.Раньше это была наиболее вероятная версия.
А ведь версия про несостоявшийся сёгунат подтвердилась
Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Увы, Путин совсем не Сталин! Увы!
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6 час.
US
Uri Strukow
Вера, Вы упускаете один нюанс- никто не собирался идти до Москвы и тем более кого-то свергать.
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3 час.
Вера смелых
Поверьте, я перечитала все возможные статьи на эту тему, где авторы, на все лады пережевали доступную информацию, и все теории, вплоть до конспирологических, и на КОНТе, и livejornal, и ещё черт знает где - потому как хочется уложить все пазлы в картину. Если вы под нюансом подразумеваете якобы разыгранный спектакль, да ещё для перемещения вагнеров в Белку, то аргументов против есть у меня тоже.
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43 мин.
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