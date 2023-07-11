А ведь версия про несостоявшийся сёгунат подтвердилась

Вера смелых

Поверьте, я перечитала все возможные статьи на эту тему, где авторы, на все лады пережевали доступную информацию, и все теории, вплоть до конспирологических, и на КОНТе, и livejornal, и ещё черт знает где - потому как хочется уложить все пазлы в картину. Если вы под нюансом подразумеваете якобы разыгранный спектакль, да ещё для перемещения вагнеров в Белку, то аргументов против есть у меня тоже.