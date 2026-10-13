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Регионы России

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Дани Карвахаль подписал контракт с «Хетафе»

Дани Карвахаль подписал контракт с «Хетафе»

Испанский защитник Дани Карвахаль, шестиразовый победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», заключил контракт с клубом «Хетафе» в статусе свободного агента.

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