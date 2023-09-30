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MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Японии MotoGP. Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал вторым, гонщик «КТМ» Джек Миллер – третьим.

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