MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

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Пилот «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Японии MotoGP. Лидер сезона и действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал вторым, гонщик «КТМ» Джек Миллер – третьим.