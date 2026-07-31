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RBI получил почти 300 млн евро прибыли в России во II квартале

Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International во втором квартале 2026 года получил 289 млн евро чистой прибыли против 861 млн евро убытка годом ранее, сообщается в презентации и отчетности банка.

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