Киевская теледива спросила людей в Донецке и Мариуполе, хотят ли они обратно «в Украину»

Прибывшая в ДНР Диана Панченко, ранее работавшая в Киеве ведущей на закрытых ещё до СВО телеканалах олигарха Виктора Медведчука, через пару дней молчания опубликовала документальную ленту, основанную на свидетельствах жителей Донецка и Мариуполя.