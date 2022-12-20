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Киевская теледива спросила людей в Донецке и Мариуполе, хотят ли они обратно «в Украину»

Киевская теледива спросила людей в Донецке и Мариуполе, хотят ли они обратно «в Украину»

Прибывшая в ДНР Диана Панченко, ранее работавшая в Киеве ведущей на закрытых ещё до СВО телеканалах олигарха Виктора Медведчука, через пару дней молчания опубликовала документальную ленту, основанную на свидетельствах жителей Донецка и Мариуполя.

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