Президент Украины Владимир Зеленский и Великобритания подрывают мир. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
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