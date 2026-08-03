Число преступлений среди подростков в России снизилось на 6%

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано снижение подростковой преступности. По данным МВД, несовершеннолетние совершили 12 983 преступления — это почти на 6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда их было 13 765.
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