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Число преступлений среди подростков в России снизилось на 6%

Число преступлений среди подростков в России снизилось на 6%

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано снижение подростковой преступности. По данным МВД, несовершеннолетние совершили 12 983 преступления — это почти на 6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда их было 13 765.

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