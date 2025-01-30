«Манчестер Сити» и «Пари Сэн-Жермен» только в последнем туре обеспечили себе выход в следующую стадию Лиги Чемпионов

Причем «Сити» и вовсе мог проиграть. Закончив, таким образом, международный сезон досрочно. В итоге мегасенсаций все же не случилосьНачать все-таки хочется не с тех, кто бездарно транжирит миллиарды арабских инвесторов, а с тех, кто уважает и потраченные деньги, и собственных болельщиков.