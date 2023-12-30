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Forbes: ВСУ потеряли большую часть западных танков

Forbes: ВСУ потеряли большую часть западных танков

Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил в материале для издания, что ВСУ к данному моменту потеряли большую часть танков, предоставленных Западом – в бою они легко уничтожаются ВСРФ, а дополнительных поставок не обещали.

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