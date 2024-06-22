23 июня на центральном стадионе пройдут футбольные встречи в формате "минька" (5х5) с командой "Дилетанты".
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23 июня на центральном стадионе пройдут футбольные встречи в формате "минька" (5х5) с командой "Дилетанты".