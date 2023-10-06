В Бабушкинском прошел обход территории района

Глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин провел традиционный обход по запланированному маршруту совместно с заместителями, районным депутатом Ольгой Захарчук, руководством и сотрудниками ГБУ «Жилищник».
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