Полковник бундесвера Рихтер: Армия РФ парализует украинскую ПВО

Представитель военного руководства Федеративной Республики Германия Вольфганг Рихтер поделился сведениями о том, что санкционные меры держав Запада не нанесли урона Российской Федерации, которому удалось увеличить выпуск продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии