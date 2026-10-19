Пострадавших нет, всё случилось ночью. В причинах предстоит разобраться специалистам из МЧС.В селе Борисовка Добровского округа Липецкой области после воскресенья, глубокой ночью 19 октября, случился пожар.
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