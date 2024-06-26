В Иванове в Международный День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошел турнир по мини-футболу

Ежегодно в рамках июньского месячника антинаркотической профилактики, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в Ивановской области проводится большое количество спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий для детей, подростков и молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику пагубных привычек.