Назван переломный момент СВО в битве за Донбасс

Эксперт Глазунов: взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) станет переломным моментом битвы за Донбасс.
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