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Эрдоган сообщил, что уже начал кампанию перед вторым туром выборов президента Турции и нацелен «на еще более крупную победу»

Эрдоган сообщил, что уже начал кампанию перед вторым туром выборов президента Турции и нацелен «на еще более крупную победу»

Действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган проинформировал, что он уже начал кампанию перед вторым туром выборов главы государства и нацелен «на еще более крупную победу».

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