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Туроператор Мухина: КНДР приятно удивляет российских туристов

Туроператор Мухина: КНДР приятно удивляет российских туристов

Российские туристы возвращаются из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) только с положительными отзывами, рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» Инна Мухина «Ленте.

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