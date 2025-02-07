Порядка 30 пьес об СВО поступило на фестиваль «Вампилов. Fest»

В творческую лабораторию «Вампилов.Fest», которая пройдёт в рамках XV Международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова в Иркутске, поступило около 30 пьес, посвящённых специальной военной операции (СВО).
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