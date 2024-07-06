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Сахель "разводится" с Западной Африкой: Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию Сахельского альянса

Сахель "разводится" с Западной Африкой: Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию Сахельского альянса

Нигер, Мали и Буркина-Фасо в субботу, 6 июля, отметили свой "развод" с остальной Западной Африкой, заключив договор о создании между ними конфедерации Альянса государств Сахеля.

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