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Валерий Карпин объяснил вызов Максима Глушенкова в сборную России

Валерий Карпин объяснил вызов Максима Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в национальную команду на октябрьский сбор, несмотря на его скептические высказывания о матчах сборной.

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