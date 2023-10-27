Бананы сорта Кавендиш скоро могут полностью исчезнуть

Самый популярный в мире сорт бананов Кавендиш находится под угрозой вымирания – всему виной грибковое заболевание, от которого ученые не могут спасти любимые почти всеми фрукты, которые на самом деле, с точки зрения биологов, являются ягодами.
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