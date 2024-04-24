США и Россия готовятся «к разборкам» в ООН из-за ядерного оружия в космосе

Соединенные Штаты и Россия собираются встретиться лицом к лицу по поводу ядерного оружия в космосе в среду в Совете безопасности ООН, который должен проголосовать по разработанной США резолюции, призывающей предотвратить гонку вооружений в космосе.
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