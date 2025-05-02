Глава Следкома России потребовал возбудить уголовное дело из-за частых пожаров на полигоне ТБО в Знаменске

И мучений знаменцев с отравляющими атмосферу испарениями отходов. В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение по вопросу нарушения природоохранного законодательства в городе Знаменске.
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