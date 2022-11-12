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«Крылья Советов» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 17-м туре Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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