«Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция большое и тяжелое наказание» Возвращения знаменитого шансонье Александра Вертинского на Родину могло и не состояться.
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