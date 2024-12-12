Курская дуга: Прорыв ВС России на Сумщину будет иметь для ВСУ катастрофические последствия

Вот все удивляюсь, за что они укры воюют.. Знают, что их перемолят.. Это уже является для них очевидным.. С оружием в руках можно повернуть дула... На тех, кто их гонит на убой...

Игорь Василевский

И если даже не хотят... Не подписал контракт на убой добровольно - в тюрьму, а оттуда - через недельку полностью бесправным опять же в окоп. Плюс - дома семью "хероев" , если не в окопе, прессуют. Плюс - вся документация на их госуслугах-через военкомат. И прочие "прелести". Плюс - 30лет - жесточайшей промывки мозгов, при которой даже живущие там русские превратились в зомбированное быдло. Кто то же зеленому наркоше на кокс должен зарабатывать? ну, а на фронте - заградотряды из всякой нечисти -поляков с немцами да ультанациков типа "азова". Одна надежа- что ранят - потеряет конечность и в тыл или в плен возьмут. Другие варианты - просто убой через месяц-полтора... Выбор то не богатый...