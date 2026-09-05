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Татар-информ

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В Татарстане по нацпроекту обновили 18 светофоров за 125,7 млн рублей

В Татарстане по нацпроекту обновили 18 светофоров за 125,7 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане завершили установку интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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