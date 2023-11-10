В Кишинёве испугались, что следующий молдавский парламент уже не будет проевропейским

Партия Майи Санду «Действие и солидарность» стремительно теряет позиции среди избирателей. Существует риск того, что после парламентских выборов 2025 года не будет создано явное проевропейское большинство.
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