В этом году за развитие Единой карты петербуржца заплатят 81 млн

В Петербурге с 2019 года работает полезный банковский продукт — «Единая карта петербуржца». С ее помощью можно оплачивать проезд на общественном транспорте со скидкой, карту принимают вместо полиса в поликлиниках, она предоставляет бонусы и скидки во многих магазинах-партнерах.
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