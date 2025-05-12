В этом году за развитие Единой карты петербуржца заплатят 81 млн

В Петербурге с 2019 года работает полезный банковский продукт — «Единая карта петербуржца». С ее помощью можно оплачивать проезд на общественном транспорте со скидкой, карту принимают вместо полиса в поликлиниках, она предоставляет бонусы и скидки во многих магазинах-партнерах.