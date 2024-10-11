Власти Барнаула назвали главные проблемы местного общественного транспорта

В администрации города отметили, что сложностей в этой отрасли немало В Барнауле наиболее острыми проблемами в работе общественного транспорта остаются высокий износ подвижного состава, нехватка кадров и недовыпуск на линию, сообщает мэрия.
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