В Смоленской области привели в порядок дорогу к границе с Республикой Беларусь

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным В Смоленской области завершен ремонт участка дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь»-Хиславичи-граница с Республикой Беларусь.
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