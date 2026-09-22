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Газета.ру

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В Киеве произошли повторные взрывы на фоне ракетной опасности

В Киеве произошли повторные взрывы на фоне ракетной опасности

В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы, передает канал «Новини Live».Как уточняется, в столице и многих областях Украины объявлен красный уровень опасности из-за ракет.

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