Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Главные действующие лица еще не выходили на сцену в Курской битве – Дроздов

Главные действующие лица еще не выходили на сцену в Курской битве – Дроздов

Судить об успешности предпринятого Украиной вторжения в Курскую область преждевременно. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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