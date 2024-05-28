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  • No Name
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Путин сделал ставку на Стефанчука? Что означают слова президента о киевских властях

Путин сделал ставку на Стефанчука? Что означают слова президента о киевских властях

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-прохода в Узбекистане в рамках рабочей поездки, Владимир Путин заявил, что, согласно украинскому закону, легитимной верховной властью в стране стал спикер Верховной рады Стефанчук.

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