Путин сделал ставку на Стефанчука? Что означают слова президента о киевских властях

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-прохода в Узбекистане в рамках рабочей поездки, Владимир Путин заявил, что, согласно украинскому закону, легитимной верховной властью в стране стал спикер Верховной рады Стефанчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии