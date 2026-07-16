«Молнии-ПВО» сбили дроны ВСУ над Красным Лиманом

Расчет беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО» 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный и ударный беспилотники ВСУ самолетного типа на Краснолиманском направлении.
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