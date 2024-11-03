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Эмбер о победе над Хачановым: «В некоторые моменты я был на грани в плане физики. Публика толкала меня вперед»

Эмбер о победе над Хачановым: «В некоторые моменты я был на грани в плане физики. Публика толкала меня вперед»

Он обыграл россиянина 6:7(6), 6:4, 6:3. В середине решающего сета Хачанов травмировал правую ногу и под конец матча почти не мог передвигаться по корту.

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