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Царьград

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Дания или США? В Гренландии заявили о праве на самоопределение

Дания или США? В Гренландии заявили о праве на самоопределение

Депутат Гренландии отметила, что жители острова имеют полное право на самоопределение.У жителей Гренландии есть полное право на самоопределение, как и у населения Крыма или Донбасса.

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