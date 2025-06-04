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Царьград

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Шойгу в Пхеньяне: По поручению Путина встретится с Ким Чен Ыном

Шойгу в Пхеньяне: По поручению Путина встретится с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России находится с рабочим визитом в Северной Корее.В Пхеньян на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

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