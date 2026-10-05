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Регионы России

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Ларин признал Глушенкова лучшим футболистом РПЛ

Ларин признал Глушенкова лучшим футболистом РПЛ

Николай Ларин, бывший директор академии "Чертаново", назвал Максима Глушенкова лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.

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