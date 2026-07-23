Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 22 на 23 июля отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой уничтожили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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