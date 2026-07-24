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Царьград

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XPeng отозвал 33 тыс. минивэнов X9 из-за проблем с безопасностью

XPeng отозвал 33 тыс. минивэнов X9 из-за проблем с безопасностью

Китайская компания XPeng отзывает более 33 тыс. минивэнов X9, произведённых с 8 августа 2023 года по 11 августа 2025 года, из-за проблем с пневматическими рессорами.

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