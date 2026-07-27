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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Лес начинает просыпаться". Алтайские грибники показали добычу после дождей

"Лес начинает просыпаться". Алтайские грибники показали добычу после дождей

Непогода оставила щедрые дары в лесах края Грибы в Алтайском крае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" В конце июля Алтайский край накрыли сильные дожди, после которых "тихие охотники" решили отправиться за "уловом".

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