"Лес начинает просыпаться". Алтайские грибники показали добычу после дождей

Непогода оставила щедрые дары в лесах края Грибы в Алтайском крае / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" В конце июля Алтайский край накрыли сильные дожди, после которых "тихие охотники" решили отправиться за "уловом".
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