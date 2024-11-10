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Царьград

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Герпес на губах: риск болезни Альцгеймера увеличивается в 2,5 раза

Герпес на губах: риск болезни Альцгеймера увеличивается в 2,5 раза

Герпес на губах может негативно повлиять на мозг, увеличивая риск болезни Альцгеймера в 2,5 раза. Вирус простого герпеса 1 типа особенно опасен из-за способности ослабленного иммунитета с возрастом допускать его проникновение в мозг, вызывая дегенерацию нейронов.

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