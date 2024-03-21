Дума подготовит ужесточение мер по регулированию деятельности коучей и инфоцыган

В КоАП и Уголовный кодекс собираются ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган. Как сообщили «Известия», речь идет об оказании ими информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства.
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