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Дума подготовит ужесточение мер по регулированию деятельности коучей и инфоцыган

Дума подготовит ужесточение мер по регулированию деятельности коучей и инфоцыган

В КоАП и Уголовный кодекс собираются ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган. Как сообщили «Известия», речь идет об оказании ими информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства.

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