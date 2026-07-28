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Антифашист

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Чубайс не намерен возвращать России 5,5 млрд рублей по проекту гибких планшетов

Чубайс не намерен возвращать России 5,5 млрд рублей по проекту гибких планшетов

Сбежавший из России бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и ещё несколько ответчиков подали кассационные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы и постановление апелляционной инстанции по делу о взыскании 5,5 млрд рублей убытков, связанных с проектом гибких планшетов Plastic Logic.

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