Расчет СПГ-9 «Копье» показал, как сорвал ротацию ВСУ у Раздоловки ДНР

Противотанковые подразделения тульских десантников не позволили вооруженным формированиям украинских националистов провести ротацию на Северском направлении у населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.
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